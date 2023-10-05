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Раскрыта тайна исчезновения звезды N6946-BH1

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда астрономов раскрыла тайну исчезновения гигантской звезды N6946-BH1, которая неожиданно погасла в 2009 году.

Для этого ученые использовали данные наблюдений космического телескопа James Webb. Перед своей пропажей звезда, которая была в 25 раз массивнее нашего Солнца, неожиданно нарастила яркость до экстремальных показателей.

Исследователи посчитали, что аномальное увеличение яркости предвещает взрыв сверхновой. Однако взрыва наблюдатели так и не увидели, а гигантская звезда неожиданно погасла и исчезла, говорится в статье авторов расследования, опубликованной Phys.org.

Некоторые астрономы были уверены, что звезда превратилась в черную дыру. Однако наблюдения с помощью инструментов NIRCam и MIRI на борту космического телескопа, показали, что на месте объекта сохранился яркий инфракрасный источник.

Самым удивительным стало то, что астрономы разглядели на новых снимках не один объект, а целых три. Теперь ученые считают, что ранние наблюдения N6946-BH1 на самом деле представляли собой наблюдения сразу за тремя источниками излучения.

При этом причиной резкого увеличения яркости стало слияние звезд — N6946-BH1 была целой звездной системой, в которой два светила слились, а затем сильно потускнели, сбросив свои оболочки из-за сильных гравитационных возмущений.

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