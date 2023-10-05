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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль отказался комментировать уход флота из Севастополя

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать сообщения о переводе Черноморского флота России из Севастополя в Новороссийск, а также создание морской базы в Абхазии.

«Нет, я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это компетенция Министерства обороны», — сказал Песков, передает «Радио Маяк».

Ранее The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что Россия вывела большую часть Черноморского флота из порта в Севастополе и перевела в Новороссийск. Западные эксперты посчитали это морским «поражением России».

В середине сентября ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Севастополе, повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. В конце месяца ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота.

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Оборона #Армия
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