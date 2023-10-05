Ozon начал онлайн-продажи «Москвичей»

Кроссоверы «Москвич 3» стали продаваться на маркетплейсе Ozon. В пилотном проекте участвуют два московских автосалона — «Рольф Центр» и «Рольф Химки».

Достаточно выбрать автомобиль в нужной комплектации, оплатить его, а также определиться с удобным временем и местом, куда машина будет доставлена на эвакуаторе. Пока услуга работает только в Москве.

Цифровая продажа экономит время клиентов. Кроссовер «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» предлагается покупателям по цене от 1 970 000 рублей за автомобиль 2022 года выпуска и от 2 220 000 рублей за новые машины 2023 года.

Данная версия оснащена климат-контролем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, мультимедийной системой, круиз-контролем, камерой заднего вида, люком в крыше, 17-дюймовыми литыми дисками, задними парктрониками, электрическим стояночным тормозом.

Версия «Комфорт» стоимостью от 2 478 000 рублей дополняется полностью светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью диагональю, камерой кругового обзора, подогревом передних сидений, электрорегулировкой водительского кресла по четырем направлениям.