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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков

Источник:
Sibnet.ru
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Девять резервных полков сформированы в составе Вооруженных сил (ВС) РФ для группировок российских войск в зоне спецоперации, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», — цитирует ТАСС Шойгу.

О формировании резервов ВС РФ в составе отдельной армии Шойгу сообщал в июне. К тому моменту, по его словам, для их формирования уже было поставлено 3 786 единиц техники.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

Egorka72

Ну а что вы хотели от Симоньянов..... и им подобных? Просто оглянись вокруг. Медицина доступна только...

mosquito__2010

У этих оптимистов будет жёсткое похмелье.

Asd10

О победном ударе в заголовке. Совсем плохой стал.