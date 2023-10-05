Тодд Филлипс опубликовал кадр из «Джокера 2»

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в соцсети кадр из второй части фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом.

«Четыре года назад у нас было настоящее путешествие. Много прекрасных воспоминаний. Еще не все», — подписал Филлипс снимок.

Фото: © @toddphillips

Первый «Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в 2019 году. Вторя часть будет называться «Джокер: Безумие на двоих» и выйдет в октябре 2024 года.

Во второй части расскажут компанию Артуру Флеку составит Харли Квинн, которая в комиксах была сначала психиатром Джокера, а затем стала его пособницей.

Джокера вновь сыграет Хоакин Феникс, а в роли Харли Квинн выступила Леди Гага.