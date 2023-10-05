Больше половины новосибирских семей ведут общий семейный бюджет, в этих семьях работают и муж, и жена, сообщают СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».

В каждой четвертой паре с общим бюджетом за управление деньгами отвечает мужчина. Столько же респондентов сообщили, что в их семье финансами заведует женщина, а 10% ответили, что распоряжаются финансами совместно со своей второй половинкой.

Четверть опрошенных вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 11% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно.

Более половины респондентов заботятся о формировании сбережений в семейном бюджете и только 16% не считают нужным копить. Четверть пытаются формировать капитал, но у них не получается.

Большинство респондентов следят за своими расходами: 40% отмечают, что им важно, чтобы расходы не превышали доходы, каждый седьмой (14%) ежемесячно сверяется, сколько денег ушло на крупные траты, каждый десятый (7%) контролирует все свои расходы.