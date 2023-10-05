НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс‑глава Еврокомиссии заявил, что Украина не станет членом ЕС

Источник:
ТАСС
511 8

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что Украина не может стать членом Европейского союза (ЕС). По его словам, следует задуматься над «частичным присоединением».

«Нельзя давать ложных обещаний народу Украины, который по уши в страданиях. Я очень возмущен некоторыми голосами в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их думать, что они могут немедленно стать членами», — цитирует ТАСС Юнкера.

Это «не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины», добавил он. «Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не может быть присоединена [к ЕС], ей нужны масштабные внутренние реформы», — пояснил Юнкер.

Он подчеркнул, что у Евросоюза был неудачный опыт работы с некоторыми так называемыми новыми членами, например, с точки зрения верховенства закона. «Это не должно повториться снова», — указал Юнкер.

Еще по теме
Блинкен пошутил о «русских друзьях» после тревоги в Техасе
Блинкен заверил, что Байден не хочет прямого конфликта с Россией
Спикера палаты представителей США сняли с поста за предательство
Захарова высмеяла слова Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Вторичное жилье подешевеет
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (8)
Картина дня
Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков
Экс‑глава Еврокомиссии заявил, что Украина не станет членом ЕС
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Самую быструю частную подлодку показали на шоу в Монако
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
44
Неформальный старт президентской кампании наметили на ноябрь
35
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
30
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
23
Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению
22
Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям