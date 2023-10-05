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Рита Дакота нескромно назвала себя «новым Цоем»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ritadakotamsk

Певица Рита Дакота анонсировала свои октябрьские концерты в Москве, а в описании мероприятий добавила нескромные сравнения.

«Люди делятся на два типа: те, кто уже любит Риту Дакоту и те, кто еще не был на ее концерте. Обычная девчонка из Минска, ставшая рок-звездой, и покорившая СНГ своей глубокой музыкой. В народе ее часто называют "новым Цоем" или "новым Высоцким", потому что ее строчки проникают в глубину сознания, заставляя человека меняться», — говорится в афише.

Рита Дакота стала известна после участия в «Фабрике звезд». Певица сама пишет музыку и тексты своих песен. Среди хитов — «Спички», «Цунами», «Полчеловека».

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