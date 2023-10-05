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Женщина в 104 года прыгнула с парашютом и установила рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Пожилая женщина Дороти Хоффнер из Чикаго в 104 года прыгнула с парашютом и побила мировой рекорд самого возрастного прыжка.

Прыжок был совершен в тандеме с инструктором 1 октября, в Международный день пожилого человека. Дороти Хоффнер прыгнула с высоты около 4,1 тысячи метров. Длительность прыжка составила 7 минут, включая плавное приземление, сообщает издание The Guardian.

Это не первый прыжок 104-летней женщины. Впервые она прыгнула с парашютом в 100 лет, но тогда, по словам Хоффнер, из самолета ее пришлось выталкивать.

«Возраст — это всего лишь число», — цитирует издание Хоффнер. В декабре женщина отпразднует 105-летний юбилей.

Предыдущий мировой рекорд самого возрастного прыжка с парашютом был установлен 103-летней шведкой Линнией Ингегард Ларссон в мае 2022 года.

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