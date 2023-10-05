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Кинолог рассказал о вреде кофе для собак

Источник:
Sibnet.ru
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Кофемашина gaggia
Фото: © gaggia

Собака после нескольких глотков кофе или съеденных кофейных зерен может получить аномальное сердебиение, у нее возникнет рвота и повыситься температура тела.

«Из-за своего любопытства собака может случайно попробовать кофе из кружки хозяина. Такая дегустация может обернуться серьезными проблемами со здоровьем любимца. Кофе может вызвать отравление, аномальное сердцебиение, одышку и другие серьезные симптомы», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если собака выпила кофе, то через 2-3 часа она может начать испытывать беспокойство, перестанет контролировать мочевой пузырь, помимо этого может начаться одышка, жажда, рвота, а также повыситься температура тела.

Если питомец попробовал немного кофе из кружки, то скорее всего, с ним ничего не произойдет. Но если собака съела, например, кофейные зерна, то здесь очень важно следить за состоянием питомца и обратиться в ветеринарную клинику. В тяжелых случаях употребление кофеина может привести к летальному исходу.

Кофеин также содержится в чае, какао, во многих других безалкогольных напитках и кондитерских изделиях. Поэтому важно следить за своей собакой и не позволять ей пробовать продукты, содержащие кофеин.

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volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

Egorka72

Ну а что вы хотели от Симоньянов..... и им подобных? Просто оглянись вокруг. Медицина доступна только...

mosquito__2010

У этих оптимистов будет жёсткое похмелье.