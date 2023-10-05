Разин пригрозил проклятием артистам за песни Шатунова

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин проклял артистов, которые планируют выступить на концерте в память Юрия Шатунова. Но кара, по его словам, настигнет не всех.

«Те звезды, которые стоят на контракте и принимают участие в концерте у человека, к которому они даже не принесли цветочек на могилу, будут прокляты, — высказался Разин в соцсетях.

Вечер памяти «Здесь был Юра!» приурочен к 50-летию певца и пройдет в Crocus City Hall 17 октября. На мероприятии песни артиста споют известные артисты, а также покажут архивные кадры из концертной и личной жизни Шатунова.

Из звезд на концерт заявлены Сергей Жуков («Руки вверх!»), Клава Кока, SHAMAN, Дискотека Авария, Игорь Крутой, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Алсу, Сосо Павлиашвили, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Лариса Долина, Хабиб, Дмитрий Маликов, MIA BOYKA, AMIRCHIK, Сергей Мазаев («Моральный кодекс»), Татьяна Буланова, ST.