НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Разин пригрозил проклятием артистам за песни Шатунова

Источник:
Sibnet.ru
444 1
Фото: Aleksandr Osipov from Ukraine / CC BY-SA 2.0

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин проклял артистов, которые планируют выступить на концерте в память Юрия Шатунова. Но кара, по его словам, настигнет не всех.

«Те звезды, которые стоят на контракте и принимают участие в концерте у человека, к которому они даже не принесли цветочек на могилу, будут прокляты, — высказался Разин в соцсетях.

Вечер памяти «Здесь был Юра!» приурочен к 50-летию певца и пройдет в Crocus City Hall 17 октября. На мероприятии песни артиста споют известные артисты, а также покажут архивные кадры из концертной и личной жизни Шатунова.

Из звезд на концерт заявлены Сергей Жуков («Руки вверх!»), Клава Кока, SHAMAN, Дискотека Авария, Игорь Крутой, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Алсу, Сосо Павлиашвили, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Лариса Долина, Хабиб, Дмитрий Маликов, MIA BOYKA, AMIRCHIK, Сергей Мазаев («Моральный кодекс»), Татьяна Буланова, ST.

Еще по теме
Рита Дакота нескромно назвала себя «новым Цоем»
Бузова расшифровала неразборчивое слово из клипа «Позови»
Ольга Бузова занялась постановочным сексом
Выбраны лучшие певец и певица России в 2023 году
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Вторичное жилье подешевеет
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (1)
Картина дня
Блинкен пошутил о «русских друзьях» после тревоги в Техасе
Экс‑глава Еврокомиссии заявил, что Украина не станет членом ЕС
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Myl Polska раскрыла план мести Запада за потерянную Украину
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Топ комментариев

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

Egorka72

Ну а что вы хотели от Симоньянов..... и им подобных? Просто оглянись вокруг. Медицина доступна только...

mosquito__2010

У этих оптимистов будет жёсткое похмелье.