Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян после волны хейта в ее сторону из-за идеи о термоядерном взрыве в Сибири.

По словам Симоньян, «если произвести взрыв в сотнях километрах» над Сибирью, ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники.

Песков ответил на это, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, «поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии». Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова потребовала у Симоньян извинений перед сибиряками.

«Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий, исходя из множества причин и факторов, угрожающих государству. Это прекрасно знает и Маргарита, и любой трезвомыслящий. В ее контексте приведенное в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет», — написал в телеграм-канале Кадыров.

Он добавил, что знает Симоньян как настоящего патриота, который отстаивает национальные интересы на любых площадках.