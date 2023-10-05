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Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян после волны хейта в ее сторону из-за идеи о термоядерном взрыве в Сибири.

По словам Симоньян, «если произвести взрыв в сотнях километрах» над Сибирью, ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники. 

Песков ответил на это, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, «поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии». Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова потребовала у Симоньян извинений перед сибиряками.

«Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий, исходя из множества причин и факторов, угрожающих государству. Это прекрасно знает и Маргарита, и любой трезвомыслящий. В ее контексте приведенное в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет», — написал в телеграм-канале Кадыров.

Он добавил, что знает Симоньян как настоящего патриота, который отстаивает национальные интересы на любых площадках.

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Топ комментариев

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

Egorka72

Ну а что вы хотели от Симоньянов..... и им подобных? Просто оглянись вокруг. Медицина доступна только...

mosquito__2010

У этих оптимистов будет жёсткое похмелье.