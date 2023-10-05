Первая отставка в сезоне 2023/24 КХЛ случилась у «Трактора»

Руководство ХК «Трактор» отправило в отставку главного тренера Анвара Гатиятулина после поражения от ХК «Салават Юлаев», сообщила пресс-служба клуба.

«После домашнего поражения от уфимского "Салавата Юлаева" (0:4) главный тренер "Трактора"Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин», — говорится в сообщении.

По итогам прошедших матчей сезона, «Трактор» располагается на шестой строчке в зоне плей-офф, у челябинцев 16 очков за 15 игр.