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Первая отставка в сезоне 2023/24 КХЛ случилась у «Трактора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Трактор»

Руководство ХК «Трактор» отправило в отставку главного тренера Анвара Гатиятулина после поражения от ХК «Салават Юлаев», сообщила пресс-служба клуба.

«После домашнего поражения от уфимского "Салавата Юлаева" (0:4) главный тренер "Трактора"Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин», — говорится в сообщении.

По итогам прошедших матчей сезона, «Трактор» располагается на шестой строчке в зоне плей-офф, у челябинцев 16 очков за 15 игр.

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