Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ

Российские бомбардировщики уничтожили пункт временной дислокации и командно-наблюдательные пункты ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка», — уточнил Савчук.

В районе Торского выступа группировка ударила по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на этом участке составили более 50 военнослужащих.

Также, по словам Савчука, подразделения «Центра» подавили около 25 артиллерийских расчетов ВСУ.