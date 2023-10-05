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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские бомбардировщики уничтожили пункт временной дислокации и командно-наблюдательные пункты ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка», — уточнил Савчук.

В районе Торского выступа группировка ударила по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на этом участке составили более 50 военнослужащих.

Также, по словам Савчука, подразделения «Центра» подавили около 25 артиллерийских расчетов ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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