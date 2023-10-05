Блинкен пошутил о «русских друзьях» после тревоги в Техасе

Госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как его выступление в Техасском университете в Остине прервал тестовый сигнал тревоги, пошутил, что за этим могут стоять «русские друзья».

Когда Блинкен заговорил о ситуации на Украине, его выступление прервал сигнал тревоги. «Возможно, нас прервали русские друзья. Рад знать, что национальная система оповещений работает», — цитирует РБК Блинкена.

Сигнал тревоги звучал сегодня в разных городах США в связи с общенациональной проверкой систем оповещения. Схожая проверка проходила 4 октября и в России.