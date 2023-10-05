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Myl Polska раскрыла план мести Запада за потерянную Украину

Источник:
РИА Новости
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Запад в случае потери контроля над Украиной может превратить ее в выжженную землю, заявил обозреватель газеты Myl Polska Конрад Ренкас.

«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли…» — цитирует РИА Новости Ренкаса.

По его словам, Запад, пугая Киев Россией и голодом, пытается скрыть аферу глобального масштаба, обрекающую Украину на полное опустынивание.

Зерновой шантаж, которым пытаются «разжалобить» западную общественность, нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон, отметил эксперт.

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