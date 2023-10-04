НАВЕРХ

Российских спортсменов не допустят на юношескую Олимпиаду

Источник:
«Советский спорт»
208 0

Российские спортсмены не смогут принять участие в юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Юношеские игры 2024 года стартуют 19 января.

«Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — говорится в сообщении МОК.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. При этом решение о допуске спортсменов принимают международные федерации.

Рекомендации не касаются атлетов, выступающих в командных видах спорта, а также тех спортсменов, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине и имеют отношение к армиям двух стран и другим силовым структурам.

Еще по теме
Костомаров с помощью протеза руки написал первое слово
Российский фигурист нашел способ кататься под Rammstein
Суд по делу Валиевой отложили
Российский конькобежец поменяет спортивное гражданство
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Вокруг спорта
Допинг-контроль
РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах
27.09.2023 17:17
Елена Исинбаева
«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне
27.09.2023 09:46
Прыгунья в длину Дарья Клишина
Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК
25.09.2023 17:43
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков понадеялся на возвращение России в «олимпийскую семью»
23.09.2023 12:59
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин раскритиковал систему мировых валют
Пушилин сообщил о 500 россиянах в украинском плену
США дали Украине шесть недель на победный удар по России
Ужесточен оборот препаратов для прерывания беременности
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
44
Неформальный старт президентской кампании наметили на ноябрь
30
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
28
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
23
Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению
22
Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям