Российских спортсменов не допустят на юношескую Олимпиаду

Российские спортсмены не смогут принять участие в юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Юношеские игры 2024 года стартуют 19 января.

«Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — говорится в сообщении МОК.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. При этом решение о допуске спортсменов принимают международные федерации.

Рекомендации не касаются атлетов, выступающих в командных видах спорта, а также тех спортсменов, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине и имеют отношение к армиям двух стран и другим силовым структурам.