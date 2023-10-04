Создатель биткоина прервал многолетнее молчание

Новое сообщение появилось в аккаунте @satoshi социальной сети X впервые с 2018 года. Предполагается, что аккаунт принадлежит загадочному Сатоши Накамото, который является создателем биткоина.

«Биткоин — это предикатная машина. В последующие месяцы мы изучим разные аспекты, которые не были прямо указаны в официальной документации проекта. Все эти аспекты являются частью биткоина и очень важны», — говорится в сообщении.

По всей видимости, речь идет об аспектах, которые не упоминаются в явном виде в документации, связанной с биткоином. При этом в ходе запуска самой популярной криптовалюты они использовались только частично.

Сообщение мгновенно стало популярным. Однако нет никаких подтверждений того, что за аккаунтом @satoshi стоит реальный создатель биткоина — политика соцсети X позволяет кому угодно получить значок верификации путем оформления платной подписки.