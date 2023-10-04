Новую систему образования внедрят в российских вузах

Новую национальную систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

«К этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты», — сказал Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме.

Новые стандарты будут разработаны не для отдельных направлений обучения, а для укрупненных групп специальностей. Они обеспечат гибкость образовательных программ, при этом в них выделят «фундаментальное ядро», обязательное для каждого направления.

Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в этом году в шести ведущих вузах России. По словам Афанасьева, на программы в рамках пилотного проекта в этом году принято 4044 человека.

Новая система подразумевает, что в вузах на смену бакалавриату, специалитету и магистратуре приходят новые уровни образования — базовое и специализированное высшее.

Участники «пилота» — Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Московский авиационный институт, НИТУ МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.