Microsoft добавила игру в процесс установки Windows 11

Microsoft стал предлагать пользователю во время установки обновлений операционной системы Windows 11 сыграть в Surf the Waves. Такая возможность есть у пользователей линейки Surface.

Судя по всему, опция, предлагающая развлечься, появляется при наличии крупных обновлений Windows или если пользователь восстанавливает настройки из резервной копии Windows, пишет издание The Verge.

Пока неясно, ограничивается ли это предложение только новыми устройствами Surface или Microsoft вообще добавила игру в процесс установки Windows 11. Компания официально не комментировала необычное нововведение.

Surf the Waves — мини-игра, которая впервые появилась в браузере Edge три года назад. Ее можно запустить, если у пользователя возникли проблемы с соединением или загрузкой страницы.