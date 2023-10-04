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Microsoft добавила игру в процесс установки Windows 11

Источник:
The Verge
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Microsoft стал предлагать пользователю во время установки обновлений операционной системы Windows 11 сыграть в Surf the Waves. Такая возможность есть у пользователей линейки Surface.

Судя по всему, опция, предлагающая развлечься, появляется при наличии крупных обновлений Windows или если пользователь восстанавливает настройки из резервной копии Windows, пишет издание The Verge.

Пока неясно, ограничивается ли это предложение только новыми устройствами Surface или Microsoft вообще добавила игру в процесс установки Windows 11. Компания официально не комментировала необычное нововведение.

Surf the Waves — мини-игра, которая впервые появилась в браузере Edge три года назад. Ее можно запустить, если у пользователя возникли проблемы с соединением или загрузкой страницы.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

CaRdan

Ой! У них благорастворение и невероятно высокий уровень жизни! От куда столько бездомных? Однозначно...