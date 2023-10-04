НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пушилин сообщил о 500 россиянах в украинском плену

Источник:
Sibnet.ru
717 8

Около 500 военнослужащих ВС РФ находятся в украинском плену, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — сказала Пушилин в эфире «Соловьев Live». Украинская сторона не предоставляет информацию о российских военнослужащих, находящихся в плену, отметил он.

При этом счет украинских военнослужащих в российском плену идет на тысячи. «Цифра несопоставима», — отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, украинские военнопленные содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории РФ.

Тема: Военная операция на Украине
США дали Украине шесть недель на победный удар по России
Российская армия применила тактику «эластичной обороны»
СК предъявил обвинение Буданову за атаки дронами по России
Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (8)
Картина дня
Пушилин сообщил о 500 россиянах в украинском плену
США дали Украине шесть недель на победный удар по России
Блинкен заверил, что Байден не хочет прямого конфликта с Россией
Ужесточен оборот препаратов для прерывания беременности
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
44
Неформальный старт президентской кампании наметили на ноябрь
30
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
27
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
23
Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению
21
Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям