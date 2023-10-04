Пушилин сообщил о 500 россиянах в украинском плену

Около 500 военнослужащих ВС РФ находятся в украинском плену, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — сказала Пушилин в эфире «Соловьев Live». Украинская сторона не предоставляет информацию о российских военнослужащих, находящихся в плену, отметил он.

При этом счет украинских военнослужащих в российском плену идет на тысячи. «Цифра несопоставима», — отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, украинские военнопленные содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории РФ.