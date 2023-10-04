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Россиянин стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии

Источник:
Sibnet.ru
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Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также россиянину Алексею Екимову, который работает в США, следует из трансляции церемонии награждения.

Премию вручили «за открытие и синтез квантовых точек». Квантовые точки широко используются в таких областях, как современные светодиодные телевизионные экраны, солнечные панели, а также в медицине.

Алексей Екимов — российский ученый, который с 1999 года работает главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc. Мунги Бавенди работает в Массачусетском технологическом институте, Луи Брус — в Колумбийском университете.

Екимов работал приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара, в Институте Макса Планка, а также в Университете Осаки. Он является автором более ста научных работ.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

CaRdan

Ой! У них благорастворение и невероятно высокий уровень жизни! От куда столько бездомных? Однозначно...