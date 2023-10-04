Россиянин стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также россиянину Алексею Екимову, который работает в США, следует из трансляции церемонии награждения.

Премию вручили «за открытие и синтез квантовых точек». Квантовые точки широко используются в таких областях, как современные светодиодные телевизионные экраны, солнечные панели, а также в медицине.

Алексей Екимов — российский ученый, который с 1999 года работает главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc. Мунги Бавенди работает в Массачусетском технологическом институте, Луи Брус — в Колумбийском университете.

Екимов работал приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара, в Институте Макса Планка, а также в Университете Осаки. Он является автором более ста научных работ.