НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутат Госдумы назвал Новосибирск будущим центром России

Источник:
Sibnet.ru
201 4
Мэрия Новосибирска
Фото: © Sibnet.ru

Центр России через 10 лет будет находиться в Сибири, европейская часть страны станет провинцией, так как происходит разворот на Восток, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Мир никогда не будет прежним — экономический центр мира безвозвратно переносится на Восток. Это необходимо и России, чтобы стоять прочно на двух ногах, а не на одной европейской ноге. Но важно и то, что Европа уже утратила свое экономическое положение и никогда не вернется к статусу премиального рынка — экономическая активность будет смещаться на восток огромными темпами, это уже происходит. Цивилизационно — центр России переместится в Сибирь», — рассказал РБК Новосибирск Матвейчев.

По его словам, последнее может привести к тому, что произойдет перенос и административного центра. Новосибирск для этого является одним из главных кандидатов, считает депутат.

«Это самый большой город Сибири, через который, к тому же проходит Транссибирская магистраль. У города развит культурный и научный кластеры», — добавил Матвейчев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу два года назад на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН озвучил идею строительства в Сибири трех-пяти крупных городов и возможности перенести в них столицу.

Еще по теме
Сибиряки выбрали привычных губернаторов
Остался один день для подачи заявления на электронное голосование
Кандидата в губернаторы Хакасии госпитализировали в Москве
Первый срок Травникова: что сделано и не сделано за пять лет
смотреть все
Политика #Местная власть #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (4)
Картина дня
Пушилин сообщил о 500 россиянах в украинском плену
США дали Украине шесть недель на победный удар по России
Блинкен заверил, что Байден не хочет прямого конфликта с Россией
Ужесточен оборот препаратов для прерывания беременности
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

scorpion2777

Она своего будущего незнает, через год выборы и вылетит из министров (если не подтасуют), а тут о Российских...