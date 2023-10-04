Депутат Госдумы назвал Новосибирск будущим центром России

Центр России через 10 лет будет находиться в Сибири, европейская часть страны станет провинцией, так как происходит разворот на Восток, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Мир никогда не будет прежним — экономический центр мира безвозвратно переносится на Восток. Это необходимо и России, чтобы стоять прочно на двух ногах, а не на одной европейской ноге. Но важно и то, что Европа уже утратила свое экономическое положение и никогда не вернется к статусу премиального рынка — экономическая активность будет смещаться на восток огромными темпами, это уже происходит. Цивилизационно — центр России переместится в Сибирь», — рассказал РБК Новосибирск Матвейчев.

По его словам, последнее может привести к тому, что произойдет перенос и административного центра. Новосибирск для этого является одним из главных кандидатов, считает депутат.



«Это самый большой город Сибири, через который, к тому же проходит Транссибирская магистраль. У города развит культурный и научный кластеры», — добавил Матвейчев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу два года назад на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН озвучил идею строительства в Сибири трех-пяти крупных городов и возможности перенести в них столицу.