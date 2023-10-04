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Ужесточен оборот препаратов для прерывания беременности

Источник:
Sibnet.ru
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Минздрав внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету.

Согласно опубликованному на портале правовой информации приказу ведомства, в список внесли мизопростол, мифепристон и циклопентолат. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Медикаментозный аборт по данным Всемирной организации здравоохранения считается самым безопасным методом аборта. Для него используют препараты группы антигестагенов: самый популярный — мифепристон.

Для медикаментозного аборта в клинике сначала принимают мифепристон, а затем мизопростол. При этом препараты можно использовать только в лечебном учреждении под наблюдением врача.

Минздрав разработал проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности еще в июле. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что число абортов снизилось в разы, но их число можно сократить еще сильнее.

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