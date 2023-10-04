США дали Украине шесть недель на победный удар по России

Украина имеет в распоряжении совсем не много времени на проведение контрнаступления, потом погодные резко осложнят ведение боевых действий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов», — цитирует ТАСС Кирби. «Время не на нашей стороне», — подчеркнул он.

По его словам, для продолжения оказания помощи Украине со стороны Белого дома необходима поддержка Конгресса, который должен согласовать дополнительное финансирование.

«Мы хотим удостовериться, что перебоев не будет, что мы будем иметь возможность продолжать процесс оказания им помощи, особенно по мере продолжения контрнаступления в осенний период», — указал Кирби.