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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США дали Украине шесть недель на победный удар по России

Источник:
ТАСС
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Украина имеет в распоряжении совсем не много времени на проведение контрнаступления, потом погодные резко осложнят ведение боевых действий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов», — цитирует ТАСС Кирби. «Время не на нашей стороне», — подчеркнул он.

По его словам, для продолжения оказания помощи Украине со стороны Белого дома необходима поддержка Конгресса, который должен согласовать дополнительное финансирование.

«Мы хотим удостовериться, что перебоев не будет, что мы будем иметь возможность продолжать процесс оказания им помощи, особенно по мере продолжения контрнаступления в осенний период», — указал Кирби.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

scorpion2777

Она своего будущего незнает, через год выборы и вылетит из министров (если не подтасуют), а тут о Российских...