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Завершились съемки исторической драмы «Столыпин»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Сериал «Столыпин» рассказывает историю одного покушения, которое изменило будущее России. Съемки проекта уже завершились, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Действие сериала развернется в 1906 году. Петр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции».

Режиссером исторической драмы стал Алексей Андрианов («София», «Годунов» и «Грозный»).

Главные роли исполнили Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева, Борис Каморзин, Алексей Морозов, Павел Трубинер, Иван Агапов, Андрей Ургант, Владимир Юматов.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

scorpion2777

Она своего будущего незнает, через год выборы и вылетит из министров (если не подтасуют), а тут о Российских...