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Фильм «Гардемарины 1787. Мир» вышел в широкий прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Гардемарины 1787. Мир»

Фильм «Гардемарины 1787. Мир», ставший продолжением серии картин о гардемаринах, вышел в прокат в четверг, 5 октября.

По сюжету четвертого фильма серии, несмотря на Манифест императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз.

В продолжении снялись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анастасия Макеева. Ожидается, что в будущем выйдет и пятая часть фильма «Гардемарины».

Также в прокате с 5 октября американский фильм ужасов «Капкан: Судная ночь», документальный проект «Алексей Балабанов. Послесловие», российская драма «Повелитель ветра».


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