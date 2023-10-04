Клава Кока перестала скрывать своего жениха

Победитель романтического реалити-шоу «Сердце Клавы» и есть жених певицы Клавы Коки, которого она скрывала.

Победителем проекта стал 25-летний блогер и модель Александр Поверин. Пока в эфир выходили отснятые выпуски шоу, певица не могла показывать избранника в соцсетях, поэтому выкладывала фотографии только с рукой или ногой парня, не показывая лицо. При этом девушка сообщала, что нашла свою любовь.

После выхода финального эпизода Кока опубликовала фото с Повериным. Но спустя некоторое время добавила текст: «Настроение: удалить соцсети». Возможно, это связано с тем, что поклонники не верят в искренность чувств между ней и избранником.

Хейтеры уверены, что Клава Кока встречается с Повереным по контракту из-за шоу, и как только он завершится, пара завершит любовную историю.