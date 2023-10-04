Украинские бюджетники окажутся без зарплат из‑за проблем в США

Правительство Украины может уже через месяц остаться без денег на выплаты зарплат госслужащим, если Соединенные Штаты прекратят выделение средств Киеву, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

«Министерство финансов Украины ожидало потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США и располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре, однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

По словам источника, финансовые проблемы ударят по рейтингу Владимира Зеленского, который столкнется с «еще более громкой критикой со стороны конкурирующих фракций».

Издание отметило, что Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платеж в размере 1,15 миллиарда долларов по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет, что она надлежащим образом потратила средства, полученные в предыдущий транш.

Президент США Джо Байден ранее подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. В нем не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.