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Мэр Новосибирска ответил на идею Симоньян о ядерном взрыве

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на идею главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян провести ядерное испытание над Сибирью.

По словам Симоньян, «если произвести взрыв в сотнях километрах», ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники. Песков ответил на это, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, «поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии».

«Наверное, я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии надо относиться очень ответственно», — сказал на пресс-конференции Локоть.

Мэр окончил физико-технический факультет Новосибирского государственного технического университета.

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