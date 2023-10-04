Новосибирские ученые придумали, как экологично очистить сточные воды с помощью фотокатализа, сообщает пресс-служба НГТУ.

Завкафедрой инженерных проблем экологии Новосибирского государственного технического университета Николай Громов совместно с командой ученых Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН предложил экологичное решение для очистки сточных вод с использованием фотокатализа.

Экологичный метод новосибирских ученых основывается на фотокаталитическом подходе: токсичные примеси окисляются при помощи созданного катализатора. Этот подход позволяет получить на выходе сточные воды с допустимым уровнем органических загрязнений.



«Аналоги существуют – например, биотехнологическая доочистка. Однако эффективность традиционных методов снижается при существенном уменьшении концентраций загрязнителей, что ведет к увеличению операционных расходов. Мы предлагаем вариант, который может позволить снизить расходы на доочистку благодаря многоразовости катализаторов», — сказал Громов.



Молодые ученые НГТУ получили грант правительства Новосибирской области для реализации своего проекта и занимаются исследованием физико-химического процесса. Разработка катализатора продолжается в Институте катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. Члены коллектива уверены: положительные результаты проекта позволят в дальнейшем перейти к испытанию предложенного способа на территории Новосибирской области.