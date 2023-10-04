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Бузова расшифровала неразборчивое слово из клипа «Позови»

Источник:
Sibnet.ru
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Ольга Бузова после спора фанатов над неразборчивым словом в клипе на песню «Позови» опубликовала расшифровку ее разговора с актером Станиславом Бондаренко.

По сюжету клипа, Бузова и Бондаренко после ссоры занимаются страстным сексом, а потом разговаривают. Героиня задает вопрос: «Почему ты выбрал меня?» Бондаренко отвечает: «Может быть, потому что ты…», а следующее слово или словосочетание трудно разобрать.

Пользователи Сети после просмотра клипа предположили несколько вариантов ответа Бондаренко: «Мужик», «Тоже», «Уже». Но ответ оказался более романтичным.

Станислав Бондаренко в клипе «Позови» отвечает Бузовой: «Может быть потому, что ты мой рай». Такую расшифровку ведущая и певица опубликовала в телеграм-канале.

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