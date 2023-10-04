Динамика рождаемости грозит России новой демографической ямой

Власти России ожидают, что число родившихся в стране в 2024 году снизится на 5,8% по сравнению с 2023 годом. Поэтому через 25 лет может возникнуть новая демографическая яма, как в результате 90-х годов.

В 2024 году в России родится 1,172 миллиона детей. Это будет минимум с начала 1990-х годов. В 2023 году в России родилось 1,245 миллиона детей, что также является минимумом с 1999 года. Такой прогноз содержится в материалах к проекту бюджета Социального фонда.

Предполагаемое снижение рождаемости в 2024 году обусловлено несколькими факторами, в том числе сокращением численности женщин в фертильном возрасте, а также неопределенностью на рынке труда.

Научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов называет такой прогноз реалистичным. По его словам, Россию действительно ждет минимальное количество рождений за всю современную историю страны. Это связано с сокращением числа женщин в детородных возрастах, то есть с эхом демографической ямы 1990-х — начала 2000-х годов.

«Нынешний уровень рождаемости далек от уровня воспроизводства населения, а значит, гарантирует повторение демографической ямы спустя 25 лет, но на еще более низком уровне», — сказал РБК Ефремов.