Блинкен заверил, что Байден не хочет прямого конфликта с Россией

Президент США Джо Байден старается избежать втягивания
Вашингтона в прямой конфликт с Россией — эта одна из его «путеводных
звезд», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«У президента Байдена две "путеводные звезды".
Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать
Украину и привлечь другие страны к тому же. Но другая — избежать прямого
конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда,
где никто не хочет оказаться», — приводит ТАСС слова Блинкена.
Госсекретарь отметил, что США оставляют за Киевом решения о
том, как вести боевые действия, но Вашингтон «никогда не поощрял нанесение
ударов за пределами украинских территорий».
По мнению Блинкена, самым надежный способ прекращения
боевых действий — укрепление позиций Киева. Какого-либо значимого
дипломатического прорыва не может быть, пока Россия исходит из желания «продержаться
дольше Запада» нынешним курсом, заключил он.