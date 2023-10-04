Блинкен заверил, что Байден не хочет прямого конфликта с Россией

Президент США Джо Байден старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией — эта одна из его «путеводных звезд», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У президента Байдена две "путеводные звезды". Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Но другая — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться», — приводит ТАСС слова Блинкена.

Госсекретарь отметил, что США оставляют за Киевом решения о том, как вести боевые действия, но Вашингтон «никогда не поощрял нанесение ударов за пределами украинских территорий».

По мнению Блинкена, самым надежный способ прекращения боевых действий — укрепление позиций Киева. Какого-либо значимого дипломатического прорыва не может быть, пока Россия исходит из желания «продержаться дольше Запада» нынешним курсом, заключил он.