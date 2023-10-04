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Блинкен заверил, что Байден не хочет прямого конфликта с Россией

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией — эта одна из его «путеводных звезд», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У президента Байдена две "путеводные звезды". Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Но другая — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться», — приводит ТАСС слова Блинкена.

Госсекретарь отметил, что США оставляют за Киевом решения о том, как вести боевые действия, но Вашингтон «никогда не поощрял нанесение ударов за пределами украинских территорий».

По мнению Блинкена, самым надежный способ прекращения боевых действий — укрепление позиций Киева. Какого-либо значимого дипломатического прорыва не может быть, пока Россия исходит из желания «продержаться дольше Запада» нынешним курсом, заключил он.

 

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pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

CaRdan

Ой! У них благорастворение и невероятно высокий уровень жизни! От куда столько бездомных? Однозначно...

mosquito__2010

Да, Украина погибает в огромных муках за свои грехи. Заграница им не поможет, заграница их как других...