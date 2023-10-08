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Высшее образование связали с повышенным риском депрессии

Источник:
Sibnet.ru
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Высшее образование дает не только знания и статус, но и повышенный риск появления психологических расстройств, к такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона.

«Мы ожидали, что у студентов высших учебных заведений психическое здоровье будет лучше, чем у сверстников, поскольку они, как правило, обычно происходят из более привилегированных слоев общества», — приводит Naked Science слова авторов работы.

Исследователи выяснили, что за последние годы доля студентов, сообщивших о своих психических расстройствах — депрессии генерализованном тревожном расстройстве, увеличилась в шесть раз.

Ученые обнаружили доказательства того, что в 18-19 лет у студентов наблюдалось больше симптомов распространенных психических расстройств, чем у неучащихся.

«Эти результаты вызывают особое беспокойство. Необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить риски для психического здоровья, с которыми сталкиваются студенты», — отметили исследователи.

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Жизнь #Здоровье
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