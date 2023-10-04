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Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян провести ядерное испытание над Сибирью, чтобы предупредить западные страны.

По словам Симоньян, «если произвести взрыв в сотнях километрах», ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники.

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет», — заявила главный редактор RT.

Песков ответил на это, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, «поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии». Он также призвал не забывать, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Москвы.

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Политика #Россия
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