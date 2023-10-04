Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян провести ядерное испытание над Сибирью, чтобы предупредить западные страны.

По словам Симоньян, «если произвести взрыв в сотнях километрах», ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники.

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет», — заявила главный редактор RT.

Песков ответил на это, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, «поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии». Он также призвал не забывать, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Москвы.