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Главу Минобороны Германии разозлил призыв договорится с Россией

Источник:
ТАСС
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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя, услышав призыв к переговорам с Россией по мирному разрешению конфликта на Украине.

Во время встречи с гражданами Писториуса один из присутствующих спросил его, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, к которому призывал президент России Владимир Путин. Модератор прервал человека, но тот обратился у публике со словами, что он может выражать свое мнение. В ответ раздались аплодисменты.

«Извините, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — вспылил Писториус.

Ранее Писториус неоднократно заявлял, что его раздражают призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной ценой территориальных уступок со сторону Киева.

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pepelmetal

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melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

CaRdan

Ой! У них благорастворение и невероятно высокий уровень жизни! От куда столько бездомных? Однозначно...

mosquito__2010

Да, Украина погибает в огромных муках за свои грехи. Заграница им не поможет, заграница их как других...