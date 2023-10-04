Главу Минобороны Германии разозлил призыв договорится с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя, услышав призыв к переговорам с Россией по мирному разрешению конфликта на Украине.

Во время встречи с гражданами Писториуса один из присутствующих спросил его, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, к которому призывал президент России Владимир Путин. Модератор прервал человека, но тот обратился у публике со словами, что он может выражать свое мнение. В ответ раздались аплодисменты.

«Извините, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — вспылил Писториус.

Ранее Писториус неоднократно заявлял, что его раздражают призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной ценой территориальных уступок со сторону Киева.