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Компания «Роснано» заявила о признаках банкротства

Источник:
Sibnet.ru
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«Роснано» не в состоянии погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств и заявляет о признаках банкротства, говорится в заявлении компании.

В документе отмечается, что объем требований кредиторов к АО «Роснано» без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным компанией облигациям значительно превышает стоимость активов (имущества) АО «Роснано».

«Таким образом, в настоящее время АО "Роснано" отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)», — сказано в документе.

«Роснано» уже многие годы испытывает финансовые проблемы. Согласно данным из отчета, размер чистого долга компании за первое полугодие 2023 года превышает 95 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя бегство из страны экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, рассказал о проблемах компании. «Там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», — отметил российский лидер.

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