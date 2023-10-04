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Спикера палаты представителей США сняли с поста за предательство

Источник:
Sibnet.ru
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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти
Фото: Speaker of the House Kevin McCarthy

Палата представителей США впервые в истории проголосовала за отзыв действующего спикера — Кевина Маккарти. Консервативное крыло республиканцев обвинило его в предательстве интересов партии.

За проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Палатой представителей будет руководить временный спикер, предложенный Маккарти.

Однопартийцы не простили Маккарти решение пойти на компромисс с президентом США Джо Байденом для предотвращения шатдауна — прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета.

Как заявили правые республиканцы, сделка Маккарти с демократами обошла многие ограничения по расходам, которые были установлены Республиканской партией.

Отстранение с Маккарти приведет к еще большему хаосу в Конгрессе США на фоне несогласованного бюджета страны, считают американские эксперты. 

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mosquito__2010

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