Спикера палаты представителей США сняли с поста за предательство

Палата представителей США впервые в истории проголосовала за отзыв действующего спикера — Кевина Маккарти. Консервативное крыло республиканцев обвинило его в предательстве интересов партии.

За проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Палатой представителей будет руководить временный спикер, предложенный Маккарти.

Однопартийцы не простили Маккарти решение пойти на компромисс с президентом США Джо Байденом для предотвращения шатдауна — прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета.

Как заявили правые республиканцы, сделка Маккарти с демократами обошла многие ограничения по расходам, которые были установлены Республиканской партией.

Отстранение с Маккарти приведет к еще большему хаосу в Конгрессе США на фоне несогласованного бюджета страны, считают американские эксперты.