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Илон Маск стал самым богатым человеком США

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск возглавил топ-400 богатейших граждан США, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Эксперты оценили состояние Маска в 251 миллиард долларов. Он оказался на 90 миллиардов долларов богаче, чем второй номер в этом списке основатель Amazon Джефф Безос, а также на 93 миллиарда долларов обогнал Ларри Эллисона, создателя компании Oracle.

Четвертую и пятую позицию заняли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (121 миллиард долларов) и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж (114 миллиардов долларов). Основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял шестое место с показателем в 111 миллиардов долларов.

Суммарно состояние 400 богатейших американцев увеличилось на 500 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.

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Экономика #Деньги
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