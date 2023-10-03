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Блогера Даню Милохина официально призвали в армию

Источник:
Sibnet.ru
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Популярный блогер Даня Милохин официально призван в армию, повестка направлена по месту его прописки в Анапе.

При этом находившийся в квартире отец Милохина Дмитрий Тюленев отказался принимать повестку и заявил, что сын находится за пределами России, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Минобороны с призывом отправить Даню Милохина в армию. По ее словам, у блогера нет оснований для отсрочки от службы.

Мизулина обратила внимание на русофобские заявления Милохина и то, что он вернулся в Москву. Сразу после этого стало известно, что Милохин снова покинул Россию, вылетев из Москвы в Дубай.

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