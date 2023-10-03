Костомаров с помощью протеза руки написал первое слово

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он впервые пишет ручкой с помощью протеза руки.

«Мама… Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — уточнил Костомаров в описании к ролику.

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Костомаров 10 января попал в больницу с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Длительное подключение к аппарату ЭКМО спасло ему жизнь, но привело к нарушению кровообращения, вызвавшему проблемы с сосудами пальцев рук и ног.

Он перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Костомарова выписали из больницы его только в начале июля.

Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.