НАВЕРХ

Костомаров с помощью протеза руки написал первое слово

Источник:
Sibnet.ru
241 0

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он впервые пишет ручкой с помощью протеза руки.

«Мама… Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — уточнил Костомаров в описании к ролику.

Костомаров 10 января попал в больницу с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Длительное подключение к аппарату ЭКМО спасло ему жизнь, но привело к нарушению кровообращения, вызвавшему проблемы с сосудами пальцев рук и ног.

Он перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Костомарова выписали из больницы его только в начале июля.

Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.

Еще по теме
Российский фигурист нашел способ кататься под Rammstein
Суд по делу Валиевой отложили
Российский конькобежец поменяет спортивное гражданство
Российскому фигуристу запретили кататься под Rammstein
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Вокруг спорта
Допинг-контроль
РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах
27.09.2023 17:17
Елена Исинбаева
«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне
27.09.2023 09:46
Прыгунья в длину Дарья Клишина
Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК
25.09.2023 17:43
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков понадеялся на возвращение России в «олимпийскую семью»
23.09.2023 12:59
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
39
Немецкий журналист рассказал о растущей мощи российской армии
37
Неформальный старт президентской кампании наметили на ноябрь
29
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
22
Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению
21
Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям