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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла российская игра про киборга Василия

Источник:
Sibnet.ru
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Российская студия Sobaka выпустила демоверсию своей новой игры Kiborg, проект уже доступен в Steam, Epic Games Store и VK Play

Сюжет игры Kiborg разворачивается в альтернативной вселенной. Игроку предстоит взять на себя роль повстанца Василия и дать отпор агрессивным фракциям, которые пытаются захватить контроль над планетой-тюрьмой Сигма.

Василий будет отправлять своих клонов-киборгов на процедурно генерируемые миссии, чтобы они сражались с мутантами, наркоманами и механизированными бойцами корпораций. Боевая система выполнена в стиле beat em up.

Демоверсия Kiborg представляет собой один режим игры и таблицу рекордов. В единственном режиме геймерам предстоит отбиваться от бесконечных волн врагов.

Когда выйдет финальная версия игры, не сообщается. Однако известно, что у Kiborg будет версия не только для ПК, но и для консолей Xbox и PlayStation.

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pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

scorpion2777

Она своего будущего незнает, через год выборы и вылетит из министров (если не подтасуют), а тут о Российских...

melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

Asd10

Так она же спортсменка. Мозги на батуте отпрыгала, но здоровье то наверное бережет.)