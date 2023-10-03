Вышла российская игра про киборга Василия

Российская студия Sobaka выпустила демоверсию своей новой игры Kiborg, проект уже доступен в Steam, Epic Games Store и VK Play

Сюжет игры Kiborg разворачивается в альтернативной вселенной. Игроку предстоит взять на себя роль повстанца Василия и дать отпор агрессивным фракциям, которые пытаются захватить контроль над планетой-тюрьмой Сигма.

Василий будет отправлять своих клонов-киборгов на процедурно генерируемые миссии, чтобы они сражались с мутантами, наркоманами и механизированными бойцами корпораций. Боевая система выполнена в стиле beat em up.

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Демоверсия Kiborg представляет собой один режим игры и таблицу рекордов. В единственном режиме геймерам предстоит отбиваться от бесконечных волн врагов.

Когда выйдет финальная версия игры, не сообщается. Однако известно, что у Kiborg будет версия не только для ПК, но и для консолей Xbox и PlayStation.