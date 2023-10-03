НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

RuStore ограничит распространение VPN-сервисов

Источник:
ТАСС
135 0

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин обратился к Минцифры с просьбой запретить загрузку в RuStore VPN-сервисов, которые не соблюдают требования российского законодательства.

«Учитывая, что RuStore позиционируется как российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств <…> прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов», — цитирует ТАСС письмо Шейкина.

Роскомнадзор уже подготовил проект приказа, согласно которому под блокировку должны попадать сайты и сервисы, которые содержат информацию и функции, позволяющие получать доступ к запрещенной на территории РФ информации.

В случае утверждения проекта приказа, он вступит в силу 1 марта 2024 года. Сенатор отметил, что одним из важнейших критериев размещения VPN-сервисов должно быть непредоставление ими доступа к реестру запрещенной информации.

Еще по теме
Представлена российская ОС для телевизоров Ozon TV
Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям
Microsoft выпустит облегченную версию Windows 12
Windows 11 получила обновление с искусственным интеллектом
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
03.10.23, 12:33
382
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
10825
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
13286
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
16653
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
16868
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
2959
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
3568
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
7378
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
21501
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
20931
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

-Керя-

В Чём скандал то. Спел как оно и есть...

scorpion2777

Она своего будущего незнает, через год выборы и вылетит из министров (если не подтасуют), а тут о Российских...