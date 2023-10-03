RuStore ограничит распространение VPN-сервисов

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин обратился к Минцифры с просьбой запретить загрузку в RuStore VPN-сервисов, которые не соблюдают требования российского законодательства.

«Учитывая, что RuStore позиционируется как российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств <…> прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов», — цитирует ТАСС письмо Шейкина.

Роскомнадзор уже подготовил проект приказа, согласно которому под блокировку должны попадать сайты и сервисы, которые содержат информацию и функции, позволяющие получать доступ к запрещенной на территории РФ информации.

В случае утверждения проекта приказа, он вступит в силу 1 марта 2024 года. Сенатор отметил, что одним из важнейших критериев размещения VPN-сервисов должно быть непредоставление ими доступа к реестру запрещенной информации.