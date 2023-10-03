Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике 2023 года присуждена Пьеру Агостини из Университета штата Огайо, Ференцу Краушу из Института квантовой оптики имени Макса Планка, а также Энн Л'Юйе из Университета Пьера и Марии Кюри.

Ученые продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для изучения электронов внутри атомов и молекул, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Изменения в мире электронов происходят за несколько десятых аттосекунды — это единица измерения настолько коротка, что за одну обычную секунду их происходит столько, сколько было секунд с момента рождения Вселенной.

Эксперименты лауреатов привели к появлению импульсов света, измеряемых в аттосекундах. Эти импульсы могут быть использованы для получения изображений процессов внутри атомов и молекул.