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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Источник:
Sibnet.ru
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Нобелевская премия по физике 2023 года присуждена Пьеру Агостини из Университета штата Огайо, Ференцу Краушу из Института квантовой оптики имени Макса Планка, а также Энн Л'Юйе из Университета Пьера и Марии Кюри.

Ученые продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для изучения электронов внутри атомов и молекул, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Изменения в мире электронов происходят за несколько десятых аттосекунды — это единица измерения настолько коротка, что за одну обычную секунду их происходит столько, сколько было секунд с момента рождения Вселенной.

Эксперименты лауреатов привели к появлению импульсов света, измеряемых в аттосекундах. Эти импульсы могут быть использованы для получения изображений процессов внутри атомов и молекул.

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Наука #Наука
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