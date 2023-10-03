Роскосмос назвал причину крушения «Луны‑25»

Автоматическая станция Луна-25» разбилась из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, сообщили в Роскосмосе.

«Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер. Из-за этого в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров.

«Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата», — сказано в сообщении.

Первая за почти 50 лет отечественная лунная станция должна была прилуниться 21 августа. Но 20 августа «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной.