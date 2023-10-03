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Представлена российская ОС для телевизоров Ozon TV

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты маркетплейса Ozon совместно с VK разработали Ozon TV — российскую операционную систему, на которой будут работать телевизоры Hartens.

Скачивать программы можно в предустановленном магазине RuStore, сообщает пресс-служба Ozon. Управлять телевизором можно голосом, операционная система поддерживает ассистент «Маруся».

Также система совместима с большинством сервисов VK, включая VK Музыку, VK Видео и VK Play. Ozon TV — единственная ОС для телевизоров, на которой можно установить приложение-маркетплейс Ozon.

В результате телевизор превращается в «магазин на диване». На большом экране можно смотреть подборки рекомендуемых товаров с QR-кодами — их достаточно отсканировать камерой смартфона, чтобы продолжить оформление покупок.

Телевизоры Hartens — собственная торговая марка Ozon. Телевизоры под этим брендом выходят с 2021 года. Производят телевизоры на заводе «Квант» в Воронеже, раньше они продавались с предустановленной ОС Android TV.

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pepelmetal

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scorpion2777

Она своего будущего незнает, через год выборы и вылетит из министров (если не подтасуют), а тут о Российских...