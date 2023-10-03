Шойгу рассказал о планах по новой мобилизации

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ не планирует объявлять дополнительную мобилизацию, военнослужащих для проведения специальной военной операции достаточно, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он сообщил, что с начала этого года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт подписали свыше 50 тысяч человек.

Как указал Шойгу, вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, госкорпорации и российское казачество, ряд регионов сформировали и продолжают комплектовать именные подразделения.

«Важно отметить, что работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей», — сказал глава Минобороны.