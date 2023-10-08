Эксперт из Франции рассказал о конце короля по имени доллар

Американскому финансовому превосходству пришел конец, считает французский эксперт Том Бенуа. Американцем придется свыкнуться с горькой мыслью, что США в будещем перестанут быть сверхдержавой.

«Масштабный рост процентных ставок ставит под сомнение способность Америки выпускать долговые обязательства, не приближаясь к кризису платежеспособности. По сути, будущее доллара как доминантной валюты становится все более неопределенными», — написал Бенуа в своей статье, опубликованной в журнале Le Point.

По мнению эксперта, американские государственные финансы больше не обнадеживают, а цифровая «мягкая сила» гораздо более многополярна, чем традиционная экономика.

«Явные неудачи в Ираке и Афганистане, ухудшение отношений с Китаем и Россией при явной потере относительного экономического веса — все эти события показывают: сверхдержавы США больше нет, американцам приходится заново привыкать к состоянию обычной державы», — отметил эксперт.