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Эксперт из Франции рассказал о конце короля по имени доллар

Источник:
Sibnet.ru
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Американскому финансовому превосходству пришел конец, считает французский эксперт Том Бенуа. Американцем придется свыкнуться с горькой мыслью, что США в будещем перестанут быть сверхдержавой.

«Масштабный рост процентных ставок ставит под сомнение способность Америки выпускать долговые обязательства, не приближаясь к кризису платежеспособности. По сути, будущее доллара как доминантной валюты становится все более неопределенными», — написал Бенуа в своей статье, опубликованной в журнале Le Point.

По мнению эксперта, американские государственные финансы больше не обнадеживают, а цифровая «мягкая сила» гораздо более многополярна, чем традиционная экономика.

«Явные неудачи в Ираке и Афганистане, ухудшение отношений с Китаем и Россией при явной потере относительного экономического веса — все эти события показывают: сверхдержавы США больше нет, американцам приходится заново привыкать к состоянию обычной державы», — отметил эксперт.

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Топ комментариев

pepelmetal

Типичный либераст, я же не над погибшими смеюсь, а над этип певуном, так почему бы ему песенку юморную...

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...

pepelmetal

Очнись, ты в шаровары нагадил

pepelmetal

Или может семья Пугалкиных начнёт донатить армии ХАМАС ?