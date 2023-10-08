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«Бизон. Дело манекенщицы»: расследование ведет Безруков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала
Актер Сергей Безруков в сериале «Бизон: Дело манекенщицы» перевоплотится в принципиального и упрямого следователя МУРа Кирилла Бессонова и будет расследовать загадочную смерть манекенщицы Милы Никаноровой. Премьера сериала ретро-детектива состоится 9 октября на Первом канале.

Главные роли в сериале «Бизон: Дело манекенщицы» исполнили Сергей Безруков, Александр Яценко и Владимир Стеклов. Режиссер — Сергей Чекалов («По ту сторону смерти», «Стюардесса», «Фальшивый флаг»).

Сюжет детектива

Сериал перенесет зрителей в Москву 1974 года. События начинаются, когда во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту находят повешенной ведущую манекенщицу Милу Никанорову.

За дело берутся следователь МУРа Кирилл Бессонов по прозвищу Бизон и его молодой помощник лейтенант Олег Зуев. Они быстро находят нескольких подозреваемых, но чем дальше продвигается расследование, тем запутаннее и загадочнее кажется дело.

Комментарий Безрукова

«Майор Бессонов – неординарный, он очень разный в своих проявлениях и, конечно, без лирической линии в сериале тоже не обошлось. Для меня этот проект — актерская удача и очень интересная история», — цитирует пресс-служба Первого канала Безрукова.

Актер отметил, что родился за год до сюжетных действий в этом сериале, поэтому для него это время ассоциируется с молодостью родителей, оригинальными предметами быта и музыкой.

Сергей Безруков ощутил на съемочной площадке полное воссоздание той эпохи — от скатертей и занавесок до бобин для катушечных магнитофонов и автомобилей.

Воссоздание эпохи

Создатели сериала действительно приложили немало усилий, чтобы зритель перенесся в антураж 1970-х годов. Художники воссоздали атмосферу, декорации, костюмы Москвы того времени.

«Архитектуры того времени, в том объеме, который нам необходим, уже не сохранилось. Многие объекты мы строили в декорациях. Марки сигарет, журналы – мы делали сами», — приводит Первый канал слова режиссера.

Большое внимание уделялось всем деталям. У актрис, играющих манекенщиц был педагог, который учил ходить по подиуму в ретро-стиле, потому что походка моделей сегодня отличается, отличается общая подача себя и того, как преподносили одежду.

«Я люблю это время, кудри, объем, клеши, яркость. Быть в этих костюмах огромное удовольствие. У нас три главные героини и три образа», — поделилась впечатлениями от съемок актриса Анжелика Маркелова, сыгравшая Милу.

Культурные бонусы сериала

В проекте звучат песни Владимира Высоцкого «За тех, кто в Муре», «В холода, в холода…», «Корабли». «За тех, кто в МУРе никто не пьет» звучит на начальных титрах. Герой Безрукова будет регулярно ее насвистывать.

В  одной сцене ожидается появление самого Высоцкого, также в сериале прозвучат стихи Геннадия Шпаликова и Джио Россо.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...

pepelmetal

Очнись, ты в шаровары нагадил

scorpion2777

Не отдать, а вернуть, когда то зря подаренное. А Крым вообще незаконно передан Хрущём.

dymys

Приятно узнавать о новых преимуществ достижений к Победе!